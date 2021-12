15-12-2021 14:48

Giornata importante per Lewis Hamilton. Il pilota, 7 volte campione del Mondo è stato nominato Cavaliere direttamente dal Principe Carlo, nel corso di una cerimonia che si è svolta oggi, 15 dicembre, presso il Castello di Windsor.

Il pilota 36enne ha ricevuto il prestigioso riconoscimento per il suo impegno e per la sua carriera in Formula Uno. È il quarto pilota di F1 a ricevere un tale riconoscimento dopo Sir Jackie Stewart, Sir Stirling Moss e Sir Jack Brabham.

