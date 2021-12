F1, Lewis Hamilton: petizione per farlo diventare Campione

30-12-2021 15:17

A quasi un mese dalla fine del Campionato del mondo F1 non si placano le polemiche per l’epilogo di Abu Dhabi, gara che ha visto trionfare Max Verstappen assegnando così il tanto agognato titolo iridato dopo una delle stagioni più belle di sempre.

Indubbiamente il finale ha un po’ rovinato quanto di buono avevamo visto nel corso dell’anno, con la gestione delle fasi finali di gara non eccelsa, per usare un eufemismo, da parte di Masi e soci. Tutto quanto successo in regime di safety car è stato così clamoroso che ancora se ne parla, con Hamilton in silenzio stampa da allora, Wolff che non la smette di abbaiare e, addirittura, una petizione su Change.org che ha già raccolto oltre 40.000 firme.

La petizione, ideata e pubblicata da Patel Gordon-Bannett, si pone l’obiettivo di “ribaltare la decisione del GP di Abu Dhabi. Lewis dovrebbe essere il vincitore”, aggiungendo poi altre motivazioni per spingere i fan di tutto il mondo ad aderire:

“Credo che la giustizia non sia stata fatta domenica 12 dicembre 2021, quando i commissari della FIA hanno negato a Lewis Hamilton la vittoria del Gran Premio di Abu Dhabi. Con meno di 1 giro rimanente, ad alcune auto doppiate è stato permesso di passare la safety car, il che non è conforme alle regole dello sport della F1. Questo ha dato al rivale Max Verstappen l’opportunità di superare Lewis Hamilton e di vincere il Gran Premio. Se sei un sostenitore della giustizia, dell’onestà e dell’equità, per favore firma questa petizione. Lasciare questa decisione così com’è manderà un messaggio molto sbagliato ai giovani e ai futuri piloti”.

OMNISPORT