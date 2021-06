F1, Lewis Hamilton riconosce a superiorità di Max Verstappen

Lewis Hamilton, Campione del Mondo in carica, chiude le qualifiche del GP di Stiria in 3° posizione, ma partirà comunque 2° grazie alla penalità ricevuta da Valtteri Bottas per il testacoda in pit lane di ieri. Il britannico chiude le sue prove ufficiali in 1’04″067, staccato di poco più di 2 decimi da Super Max, che negli ultimi minuti ha guidato da vero fenomeno.

Il 7 volte iridato, nonostante tutto, gongola un po per la penalità del compagno di box, che gli permetterà di partire lo stesso in prima fila e di dare l’assalto immediato alla gara. Nel corso dell’intervista “a caldo”, Lewis sostiene di non avere il passo puro per reggere il confronto con la Red Bull, e che dunque in gara si dovrà inventare qualcosa. Ecco le sue dichiarazioni:

“Complimenti a Max. Questo weekend è stato velocissimo. Io ho dato tutto ma non è stata la sessione migliore per me. La cosa importante è che sarò comunque in prima fila grazie alla penalità di Valtteri. Va bene così, potremo lottare domani in gara. Attaccare Max? In realtà loro hanno sempre avuto due decimi e mezzo su di noi per tutto il weekend. Siamo riusciti ad avvicinarci in qualifica ma in configurazione da gara ieri sembravano davanti a noi per gran parte del tempo. Non pensiamo di avere il passo puro per poterli superare. Vedremo di inventarci qualcosa. Le proveremo tutto, ma sarei sorpreso di superarli sul passo. Ma magari pioverà. Vedremo”.

