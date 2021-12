F1, Lewis Hamilton: "Sembra di essere a Monte Carlo"

03-12-2021 20:33

Lewis Hamilton ha primeggiato sia nella prima, sia nella seconda sessione di prove libere a Gedda, dove domenica si gioca una buona fetta di Mondiale. A Sky il pilota della Mercedes ha così commentato il suo venerdì: “Il grip è stato lo stesso in entrambe le sessioni, quello che ho notato subito è che il grip è molto alto. Il ritmo del long run era simile, ma decente. Abbiamo provato alcune cose con il set up e direi che non siamo rapidi sul giro singolo rispetto agli altri. Il nostro ritmo sulla simulazione gara però non è male”.

Sulla gomma: “La gomma morbida è forse un po’ troppo morbida per la sezione ad alta velocità. Sembra che il pneumatico vada a cedere man mano, ma è comunque molto emozionante gestire le gomme”.

Il traffico: “Dal punto di vista del traffico questo tracciato è sicuramente molto peggiore di molti altri posti in cui andiamo. È sul modello di Monte-Carlo. Le velocità con cui si arriva sulle auto davanti è sicuramente qualcosa di pericoloso. Complessivamente il tracciato è incredibilmente veloce, c’è anche molto grip. Se riesci a prendere il ritmo è una bellissima pista”.

