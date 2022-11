F1, Magnussen incredulo dopo la prima pole in carriera

11-11-2022 22:03

Dopo la pole conquistata (prima in carriera), Magnussen ha dichiarato: “Non so cosa dire. Il team mi ha mandato in pista esattamente al momento giusto, eravamo i primi in corsia box, abbiamo fatto questo giro e siamo in pole! È incredibile. Grazie a Gene Haas, a Guenther (Steiner, ndr) e a tutto il team per questa opportunità“.

“Sono tornato quest’anno dopo una stagione di assenza ed è stato un percorso fantastico – continua Magnussen -. Grazie mille, è fantastico. Non me lo sarei mai aspettato stamattina, neanche lontanamente, è incredibile. Domani cercherò di attaccare e divertirmi“.