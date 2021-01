F1: Magnussen potrebbe correre la 24 Ore di Le Mans nel 2022

In un’intervista concessa al quotidiano BT, il pilota danese ha parlato dei programmi sportivi per le prossime due stagioni, evidenziando come l’ingresso di nuove squadre nel FIA World Endurance Championship potrebbe spingerlo a intraprendere un’avventura alla Le Mans nel 2022.

“Dopo il 2021 dovrò vedere cosa succederà”, ha dichiarato l’ex pilota della Haas. “Valuterò se restare negli Stati Uniti oppure tornare in Europa. Stanno accadendo diverse cose interessanti attorno alla 24 Ore di Le Mans, con diverse squadre che potrebbero lanciare dei nuovi progetti sportivi. Vedremo”.

Il pilota danese, dopo la chiusura del rapporto con la Haas ha scelto di intraprendere una nuova esperienza professionale negli Stati Uniti. Nel 2021, infatti, correrà nel campionato IMSA con il team di Chip Ganassi.

OMNISPORT | 12-01-2021 11:06