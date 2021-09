F1, Marko: “Albon avrà altre opportunità in Formula 1”

Era stato bocciato lo scorso anno in Red Bull. Quest’anno è il portacolori dell’AlphaTauri-Ferrari nel DTM.

Secondo quanto dichiarato dal Manager austriaco, Helmut Marko, il pilota thailandese sta svolgendo un ottimo lavoro a Milton Keynes, soprattutto nel ruolo di “development driver” al simulatore, aspetto che potrebbe portarlo ad avere una nuova opportunità in Formula 1, anche fuori dalla “dimensione” Red Bull (si parla fortemente di Williams per il 2022).

“Alex è un talento e non ho mai avuto dubbi su questo, tant’è che non l’abbiamo escluso dal programma dopo il suo periodo alla Red Bull”, ha affermato il Manager austriaco. “Avrà di nuovo la sua opportunità in Formula 1, non ci sono dubbi su questo, anche se per adesso ha trovato la dimensione perfetta nel DTM. Sta facendo molto bene e deve continuare a concentrarsi su questo. Il resto si vedrà strada facendo”.

OMNISPORT | 01-09-2021 15:19