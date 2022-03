F1, Marko: “Bene che Mazepin resti, ma senza Uralkali”

03-03-2022 12:43

Lo scoppio della guerra in Ucraina ha portato le varie federazioni sportive ad allontanare gli atleti russi dalle varie competizioni in cui erano impegnati.

La Formula Uno a dire il vero è una rara eccezione visto che consentirà al pilota russo della Mazepin di correre e presentarsi ai prossimi test pre-season. Una sentenza che ha trovato d’accordo diversi membri del Circus, tra cui il Responsabile del Red Bull Junior Team Helmut Marko.

Il Manager austriaco della scuderia Red Bull conferma la buona idea di lasciare Mazepin alla guida della sua Haas, purché disputi il campionato del mondo, senza il sostegno del main sponsor russo.

“Se Mazepin può rimanere nel team senza il sostegno di Uralkali – ha commentato – non credo che si dovrebbe escluderlo sulla base della sua nazionalità. Si tratta, più che altro, di non finanziare la Russia. Uralkali è lo sponsor principale, ma a causa di tutte le sanzioni economiche stabilite nei confronti della Russia, non credo nemmeno che sia più possibile sostenere una squadra di Formula 1. In questo senso, il problema si risolve da solo”.

Günther Steiner, e i vertici della Haas quindi, si riuniranno presto per trovare una soluzione a questo problema, con il proprio main sponsor – azienda di proprietà del padre di Mazepin, Dmitry – che potrebbe dunque essere sostituito molto probabilmente da un altro partner.

OMNISPORT