F1, Marko: "Ferrari più veloce della Red Bull? Non è vero"

14-08-2022 15:41

In un’intervista esclusiva rilasciata a Motorsport.com, il consulente della Red Bull Marko ha risposto così a una domanda complicata: “Ferrari leggermente più forte di noi? Io non la vedo così. Siamo sempre stati alla pari con la Ferrari, tranne a Barcellona. Spesso è stata la forma di giornata a decidere chi fosse in vantaggio, a parte i problemi strategici o tecnici, che da noi sono molto meno frequenti. E’ solo sul singolo giro, sul giro secco, che potremmo avere un leggero distacco da loro”.

Marko ha precisato: “Leclerc ha firmato tante pole position, tante quante le nostre vittorie ottenute in stagione. La pole position non dice molto. Quando si è in gara e si possono fare sorpassi non è più un criterio così importante. Solo in piste come Monte-Carlo o Singapore la storia è differente”.

Per Marko conta la prestazione della domenica: “La cosa importante è che si possa andare forte in gara senza sovraccaricare le gomme, senza stressarle troppo. E devo dire che non sono affatto d’accordo col fatto che la Ferrari sia superiore a noi. A Le Castellet Max era più veloce in gara. Se fai 10 giri e resti a meno di un secondo da chi ti precede, significa che sei più veloce. In gara la RB18 era la monoposto più veloce”.

Marko ha concluso: “Nel corso della stagione è stato un testa a testa. Dipende dalla forma del giorno e dagli aggiornamenti. Hanno sempre un effetto particolare per una o due gare, ma anche questi non hanno creato spostamenti significativi di prestazione”.