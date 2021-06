F1, Marko: “Il motore Honda, in Austria, si è sempre ben comportato”

La Red Bull sta sicuramente vivendo un ottimo momento. Max Verstappen è in vetta alla classifica piloti e la scuderia austriaca precede in prima posizione quella della Stella nel campionato costruttori.

In una chiacchierata concessa ai microfoni di Servus TV, Helmut Marko ha promosso a pieni voti il potenziale della Red Bull in vista del prossimo Gran Premio di Stiria, nono appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1, precisando come la power unit Honda, rispetto a quella Mercedes, si sia sempre ben comportata in Austria, soprattutto in termini di gestione temperatura.

Secondo il manager della Red Bull, il motorista nipponico ha svolto un ottimo lavoro sul gruppo turbo-compressore: questo dovrebbe poter consentire ai due piloti Max Verstappen e Sergio Perez di portare al massimo le performance delle rispettive RB16B.

“Non vediamo l’ora di scendere in pista per affrontare il nostro Gran Premio di casa”, ha affermato Helmut Marko. “Abbiamo sempre fatto bene a Spielberg, senza dimenticare che per un motivo o per un altro, in Austria, il motore Honda, nella fattispecie il gruppo turbo, si è sempre ben comportato. Forse addirittura in un modo migliore rispetto a quello Mercedes. In tutta onesta posso affermare che guardiamo al fine settimana con grande fiducia”.

“Forse arriverà un’altra vittoria e chissà che non saranno cinque di fila”, ha proseguito. “La passione, nel nostro team, viene prima di tutto. È il vero motore che ci spinge a tentare di spezzare il dominio Mercedes”.

OMNISPORT | 24-06-2021 11:18