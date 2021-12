F1, Marko: “In atto campagna contro Verstappen”

10-12-2021 12:23

Oltre al duello in pista tra Max Verstappen e Lewis Hamilton si rinnova anche quello davanti alle telecamere tra i due box coinvolti nella volata finale al titolo mondiale.

Il primo affondo a livello verbale del weekend di Abu Dhabi arriva dalla Red Bull. Helmut Marko, consulente austriaco del team di Milton Keynes, ha parlato al termine delle PL1, puntando il dito contro quella che lui definisce una “campagna contro Max Verstappen“. Secondo Marko infatti molti media e la stessa FIA stanno già trattando l’olandese da colpevole in vista di un eventuale incidente nella gara di domenica, prima ancora che questo sia accaduto.

“L’umore di Max? Credo che sia relativamente rilassato – ha spiegato il dirigente di Graz, intervistato da Sky Sport F1 – ovviamente però c’è tutta questa pressione che gli viene messa addosso. Lo fanno passare per un pilota cattivo, aggressivo e non è vero. Gli abbiamo detto di non leggere la stampa, di non guardare i social media. Lo sta facendo, si sta concentrando solo sul suo lavoro e come si è visto in questa sessione sta già portando a casa i risultati. Ci sembra che ci sia una campagna in atto contro di lui – ha tuonato Marko, sempre pronto a dar voce al proprio pensiero senza diplomazie di sorta – abbiamo visto che nelle ultime gare la Mercedes ha avuto una macchina migliore, mentre noi non abbiamo tratto il meglio dalla nostra. Qui abbiamo bisogno solo di un weekend liscio e pulito. Sicuramente possiamo vincere“.

