F1, Marko: “Massima fiducia in Verstappen”

26-11-2021 11:48

Due soli Gp prima di scoprire chi sarà il campione del mondo dopo un avvincente e incredibile campionato. Dopo la supremazia targata Mercedes e dopo i sette titoli mondiali vinti di fila da Lewis Hamilton, quest’anno un Max Verstappen in grandissima forma e con una monoposto spesso impeccabile, stanno dando del filo da torcere al britannico, che al momento, è secondo in classifica piloti.

In una chiacchierata concessa alle colonne di f1-insider, Helmut Marko ha parlato degli obiettivi che si è preposta la Red Bull per il Gran Premio dell’Arabia Saudita, penultimo round del mondiale 2021 di Formula 1. Il manager tedesco ha grandissima fiducia nel suo team in particolar modo in Max Verstappen, che secondo lui, avrà la possibilità di fare la differenza lungo i sei chilometri del circuito cittadino di Jeddah.

“Max ha sempre mostrato una grande forza sui circuiti cittadini e come squadra riponiamo massima fiducia nelle sue potenzialità”, ha affermato il Manager austriaco. “Ho vinto a Monaco, mentre a Baku, prima del ritiro, stava letteralmente dominando la corsa. Le caratteristiche del circuito di Jeddah sono abbastanza uniche e ritengo che il nostro pilota avrà la possibilità di fare una grande differenza. Sono fiducioso”.

OMNISPORT