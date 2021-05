F1, Marko: “Non vinceremo il titolo se pensiamo al 2022”

“Abbiamo deciso che saremo ancora in fase di sviluppo entro le vacanze estive, sia per l’auto del 2022 che per quella attuale. Poi vedremo – ha dichiarato Marko, intervistato dall’emittente austriaca ORF – Ci sono ancora buone possibilità. Certamente non vinceremo il campionato del mondo se decidiamo di dedicarci completamente alla prossima stagione”.

Con queste parole, Helmut Marko, ha voluto sottolineare come la scuderia di Milton Keynes creda alla possibilità di battagliare con la scuderia della Stella per quel che riguarda il Mondiale.

Max Verstappen paga al momento 14 punti dal leader della classifica iridata, nonché campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, ma la Red Bull continuerà ad aggiornare la monoposto nelle prossime gare per cercare di stare il più possibile al passo della Mercedes fino alla fine del campionato, per giocarsi ogni possibile speranza di arrivare al titolo.

OMNISPORT | 10-05-2021 14:30