F1, Marko provoca Hamilton: "Verstappen c'è riuscito"

Il consigliere della Red Bull Helmut Marko in un’intervista a SoyMotor ha evidenziato la splendida prestazione di Max Verstappen a Sochi: partito ultimo dopo il cambio del motore, l’olandese è riuscito a mettere insieme una superlativa rimonta fino ad un insperato secondo posto, limitando alla grande i danni.

Secondo il manager della scuderia austriaca, presto Hamilton dovrà dimostrare di essere in grado di fare lo stesso: “Spero che le nostre informazioni siano corrette e che Lewis debba usare una nuova power unit, partendo dal fondo della griglia. Rimontare dall’ultima posizione non è così facile ma Max ci è riuscito”.

In generale, la Red Bull nelle prossime gare potrebbe essere favorita, almeno secondo Marko: “Le prossime gare sono un vantaggio per noi, soprattutto quelle in alta quota, come il Messico o il Brasile. Dobbiamo vincere di nuovo, ci sentiremo abbastanza forti e attaccheremo ancora“, ha avvisato.

OMNISPORT | 28-09-2021 18:32