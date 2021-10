F1, Marko: “Quest’anno Mercedes ha dovuto spremere i motori”

Secondo Helmut Marko, manager di spicco della Red Bull, la sfida iridata così serrata e tirata ha costretto Mercedes a non poter gestire come nelle scorse stagioni i motori, dovendo spingere molto di più, da qui i problemi e la conseguente necessità di ricorrere al motore extra, con annessa penalità.

“La Mercedes per molto tempo ha avuto vita facile – le parole del super consulente di Milton Keynes – Andavano forte i primi giri e poi potevano gestire, questo adesso non è più possibile. Ora devono correre più a lungo sfruttando tutto il propulsore, non possono rallentare, e così anche loro stanno avendo qualche problema di affidabilità”

Mercedes è preoccupata per l’affidabilità dei propulsori e dopo i cambi di power unit a Monza e a Sochi sulla monoposto di Valtteri Bottas presto potrebbe toccare a Lewis Hamilton montare la quarta power unit stagionale, con relativa penalità in griglia.

OMNISPORT | 06-10-2021 11:38