F1, Marko: “Stiamo parlando di Porsche in F1”

Red Bull è un pò in allarme dopo l’annunciato addio di Honda a fine campionato che lascerebbe la scuderia austriaca senza partner motoristico.

Il congelamento delle power unit per i prossimi anni va certamente a favore del team austriaco, il quale sta comunque cercando delle case costruttrici che possano comunque aiutare la squadra sul lato power unit.

Helmut Marko ammette di guardarsiintorno e di aver già intavolato una trattativa importnate con una casa in particolare. “Stiamo parlando con Porsche – ha ammesso Marko – ma non è stato definito niente. E’ troppo presto per parlare nello specifico della questione, ma non è un segreto che in passato siamo stati al centro di discussioni con alcuni produttori. Siamo apertissimi ai partner motoristici. Possiamo comunque realizzare un nuovo motore, adeguato alle normative future senza avere una collaborazione del genere, ma è chiaro che una partnership con un grande marchio al fianco sarebbe lo scenario ideale“.

OMNISPORT | 11-03-2021 13:38