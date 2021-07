F1, Marko: “Verstappen mai stato in orbita Mercedes”

Oltre alla battaglia in pista tra Red Bull e Mercedes, in questi giorni tiene banco l’annuncio del prossimo rinnovo contrattuale tra Lewis hamilton e la scuderia tedesca. Helmut Marko è rimasto sorpreso non tanto dal rinnovo in se, bensì dalle tempistiche, poiché non si aspettava un annuncio così presto.

Red Bull anzi si aspettava il prolungamento del contratto del loro rivale nella corsa per il titolo iridato. Il manager della scuderia anglo-austriaca ha anche colto le occasioni per ribadire come le voci che volevano Verstappen come eventuale erede di Hamilton in Mercedes erano del tutto infondate, con Max da sempre legato a triplo filo al marchio austriaco e al team di Milton Keynes.

“Era abbastanza chiaro che Lewis Hamilton stava per rinnovare il suo contratto con la Mercedes – le parole di Helmut Marko alla tv tedesca Sport1 – Ma pensavamo che per ragioni di tattica l’annuncio sarebbe arrivato un po’ più là, magari dopo la gara di Silverstone. Dal nostro canto siamo felici di affrontare un avversario così forte, il suo nuovo accordo di due anni è sintomo di grande stabilità. Verstappen però non è mai stato in orbita Mercedes, quel tipo di voci sono sempre state deliberatamente diffuse per destabilizzarci”.

OMNISPORT | 09-07-2021 10:44