F1, Massa: "Leclerc-Sainz coppia piloti importante"

03-02-2022 13:39

In una chiacchierata concessa ai media brasiliani, Felipe Massa ha promosso a pieni voti la line-up della Ferrari formata da Charles Leclerc e Carlos Sainz. E’ ovvio come per poter competere per i traguardi ai quali ambisce, la Ferrari necessita di due punte di diamante, per poter competere anche nel mondiale piloti oltre che in quello costruttori, dove in questa stagione si è fermata al terzo posto dietro Mercedes e Red Bull.

Queste le sue parole sui piloti in Rosso:

“Il problema della Ferrari non sono i piloti, ma la squadra e la vettura. Carlos Sainz e Charles Leclerc formano una coppia molto giovane e talentuosa, direi molto importante. Spero da ferrarista che con le nuove regole la Rossa possa ritornare a vincere nel 2022, anche se non sarà semplice. Ci vuole molto duro lavoro e calma per ottenere buoni risultati”.

