F1, Mattia Binotto dà un 8 alla Ferrari: "Siamo gli outsider"

12-03-2022 16:42

Il team principal della Ferrari Mattia Binotto ha parlato a margine dei test della F1 in Bahrain, a una settimana dal via del Mondiale. Nella scuderia di Maranello c’è soddisfazione per quanto fatto vedere finora: “Come preparazione la Ferrari è tanta roba, siamo arrivati preparati, senza intoppi e raccolto molti dati. Abbiamo girato sempre e raccogliere informazioni era il nostro obiettivo. Un esrecizio fatto bene, Un Voto? 8 alla preparazione”.

“Siamo consapevoli del valore degli avversari – ha detto a Sky Binotto -. Sono forti e lo stanno dimostrando anche oggi. Dicono che siamo favoriti, ma non è così. Lo sono i campioni dello scorso anno. La Red Bull oggi ha portato degli sviluppi e dimostrato di essere forte. La concorrenza sarà forte. Ci sono sorrisi, anche dei nostri piloti per una macchina che si può portare al limite. E’ una buona base”.

Le previsioni sul Mondiale: “Difficile giudicare al momento, ma posso dire che ci saranno tre team vicini. Loro i favoriti, noi gli outsider”.

