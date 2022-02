F1, Binotto: “Gettata buona base, ma la concorrenza sarà molto forte”

28-02-2022 15:39

La prima sessione invernale di test a Barcellona ha detto che la Ferrari è in grande salute. Gli sforzi fatti dai meccanici nell’ultimo anno per preparare la nuova vettura per l’inizio della prossima stagione, sembrano sulla carta, ripagati dai fatti.

La Rossa infatti, è stata la monoposto che ha coperto il maggior numero di giri senza problemi di affidabilità. Sono state ben 439 le tornate completate dalla Ferrari F1-75, con al volante il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz.

Anche se sono dati che andranno sicuramente approfonditi e che lasceranno poi spazio ai test di marzo, la scuderia di Maranello ha attirato su di se gli occhi del circus. Tuttavia, il Team Principal Mattia Binotto sa che alla fine è sempre la pista a parlare e in un’intervista concessa a Speedweek.com ha sottolineato dei concetti molto chiari.

“Era importante per noi gettare una buona base. Ma abbiamo una stagione molto lunga davanti a noi e mi aspetto una concorrenza molto forte dalla prima gara“, le parole di Binotto, poco propenso a recitare la parte di chi ha per le mani la macchina più veloce, quando altri molto probabilmente dai test in Bahrain (10-12 marzo) metteranno in mostra qualcosa di diverso.

