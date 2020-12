F1, Mattia Binotto parla di Mick Schumacher

Grande attesa per l’esordio in Formula 1 di Micch Schumacher, che nel 2021 farà coppia in Haas con Nikita Mazepin. Tra i più attenti osservatori della carriera del figlio d’arte c’è certamente Mattia Binotto, Team Principa della Ferrari che ha speso belle parole per il Campione di Formula 2.

Queste le sue dichiarazioni: “All’inizio sarà molto difficile per lui – ha dichiarato Binotto durante il pranzo di Natale in casa Ferrari – Se guardo alla sua esperienza passata sia in F2 che in F3, normalmente dà il meglio nella seconda stagione e non nella prima. Mick impara molto nella sua prima stagione per poi diventare molto forte nella seconda metà della seconda stagione. Due stagioni saranno importanti per lui, ma già dalla seconda mi auguro di vedere progressi”.

Binotto non esclude anche un passaggio di consegne in Ferrari, ma ci tiene a sottolineare come non ci sia fretta: “La Ferrari Driver Academy non è stata creata per crescere piloti di Formula Uno, ma il futuro pilota della Ferrari. Oggi è troppo presto per decidere ma ci sono le premesse per vedere Mick in rosso nel 2023”.

OMNISPORT | 19-12-2020 15:22