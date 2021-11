F1, Mattia Binotto si esalta: "Se sono un leader? Penso di si"

06-11-2021 13:36

Il team principal della Ferrari Mattia Binotto non è volato a Città del Messico questa gara di F1, avendo preferito rimanere a Maranello per seguire da vicino il lavoro della sua squadra, che ormai da mesi sta concentrando la maggior parte delle forze, delle energie e delle risorse nel progetto 2022, quando si spera il Cavallino Rampante possa tornare a competere coi primi. Nonostante qualche miglioramento rispetto al 2020 infatti, anche in questa stagione Charles leclerc e Carlos Sainz sono stati lontanissimi da Mercedes e Red Bull, giocandosela piuttosto con McLaren.

Due stagioni avere di successi per la Rossa, ma col cambio di regolamento in programma dal prossimo campionato tutti i valori potrebbero tornare simili, ma importantissimo sarà il lavoro in sede di progettazione che si sta svolgendo proprio in questo periodo.

Binotto, spesso criticato per una gestione pessima della scuderia e per un phisique du role non proprio strabiliante, è stato intervistato dal Magazine People in merito al proprio ruolo di leadership del reparto corse in Ferrari

“Se mi vedo come un leader? Penso di sì. Sin da quando ero molto giovane, anche quando giocavo a calcio, ero il capitano della squadra. Quello del leader è stato dunque un ruolo che ho sempre rivestito sentendomi a mio agio. Non credo che fossi un gran giocatore e non credo di essere un buon ingegnere, penso però di poter supportare la Ferrari dal punto di vista della leadership. Credo che il paragone più appropriato sia quello del direttore d’orchestra. Non sono io a suonare ogni singolo strumento, ma sono colui il quale dà le opportunità a tutti di esprimere al massimo le loro potenzialità, non come singoli, ma come squadra”.

