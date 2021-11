Max Verstappen (2°): "Gara compromessa dalla posizione di partenza"

21-11-2021 17:06

Max Verstappen conquista un prezioso secondo posto al termine del GP del Qatar, terzultimo appuntamento F1 della stagione. L’olandese volante, partito 7° per una penalità ricevuta a causa del mancato rallentamento in regime di bandiera gialla nelle qualifiche di ieri, compie una partenza straordinaria rimontando in 5 giri fino alla seconda posizione finale. Queste le sue parole a caldo:

“La nostra posizione di partenza comprometteva un po’ la gara. Siamo partiti molto bene, siamo arrivati abbastanza rapidamente al secondo posto e poi fare quel giro veloce è stato molto positivo. So che sarà difficile fino alla fine, ma va bene così. Mantiene tutto entusiasmante. Questa pista è molto divertente per un pilota, è molto veloce. Anche a livello di degrado le gomme hanno tenuto abbastanza bene. Per il titolo mi sento bene. Sarà una battaglia serrata fino alla fine”.

OMNISPORT