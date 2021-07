F1, Max Verstappen: "Macchina irreale"

Max Verstappen esulta dopo il dominio in Austria che permette al pilota della Red Bull di allungare in classifica generale: “Incredibile. La macchina era irreale. Con ogni set di gomme era davvero piacevole guidarla. Davvero una follia, sono sorpreso a mia volta perché non mi aspettavo andasse così la gara. Lavoro incredibile da parte di tutti”.

“Una prestazione di questo tipo è straordinaria. Il primo weekend tutti dicevano che noi fossimo i favoriti ma non è mai semplice dimostrarlo con i fatti. Giù il cappello di fronte al team. Tutto il pacchetto in queste due settimane è stato incredibile. Sono riuscito in partenza creare un vantaggio, sapevo che se avessi passato il primo giro avrei potuto fare la mia gara ed è stato così. Davvero folle sentire tutti questi fan, incredibile vedere tutto questo arancione. Da una grande motivazione, soprattutto l’ultimo giro e il giro di rientro ho visto tutto questo arancione ed era bellissimo”.

OMNISPORT | 04-07-2021 17:03