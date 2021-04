F1, Mazepin risponde a Giovinazzi e punge Schumacher

A “Match TV”, Nikita Mazepin ha risposto alle accuse di Antonio Giovinazzi, che lo ha accusato di non mostrare rispetto per il paddock: “Negli ultimi due fine settimana, questo standard di comportamento mi ha sorpreso. Ognuno di noi ha una squadra, che ci dà le istruzioni da seguire. Ho seguito le istruzioni, ma ci sono alcune regole non scritte evidentemente. Le sto ancora imparando. Ma ho tagliato il traguardo due secondi prima della fine della sessione: se fossi rimasto dietro di lui, non avrei avuto tempo per un altro giro. È spiacevole che sia successo, ma qui ognuno è per se stesso”.

Infine, il pilota russo della Haas ha rilasciato una dichiarazione sottile al compagno di squadra Mick Schumacher: “Tutti ti guardano in Formula 1 e il minimo passo falso ha grandi conseguenze. La Formula 1 è uno sport molto difficile, ma quando chiudi la visiera, non hai tempo per pensare ad altro.In vista di Portimão sarà difficile,perché non abbiamo un simulatore in Haas, quindi dobbiamo usare quelli che la maggior parte dei piloti professionisti hanno a casa. Probabilmente Mick avrà il permesso di usare il simulatore della Ferrari, ma siccome non sono membro di alcuna Academy, non avrò un tale privilegio. Vorrà dire che mi preparerò per Portimão qui a Mosca”.

OMNISPORT | 22-04-2021 19:24