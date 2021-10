F1, McLaren preoccupata dalla Ferrari: le parole di Norris e Seidl

27-10-2021 16:33

La Ferrari può ambire al terzo posto della classifica costruttori della F1. Ormai ne sono convinti anche in McLaren, preoccupati della crescita della Rossa nelle ultime settimane. Per Lando Norris è evidente il cambio di passo del Cavallino: “La Ferrari è stata chiaramente più veloce di noi in Texas – le sue parole riportare da Motorsport.com – Forse non può sembrare così dato che Carlos è rimasto bloccato alle spalle di Daniel, ma se fosse riuscito a passarlo sarebbe scappato via come ha fatto Charles”.

“Per tutto il weekend non abbiamo mai avuto lo stesso passo della Ferrari – prosegue Norris -, loro sono sicuramente in vantaggio al momento. Forse non hanno la monoposto più veloce su tutti i tracciati, ma è più consistente della nostra e più guidabile. Questo però non cambia il nostro approccio. Cercheremo di spingere per restare davanti. Non è certamente quello che vogliamo giunti a questo punto della stagione, ma dobbiamo cercare di fare qualcosa per tornare davanti a loro”.

Anche Andreas Seidl, team principal della McLaren, ha sottoscritto le parole di Norris: “L’aggiornamento della Power Unit ha fatto compiere il salto di qualità alla Ferrari. Hanno compiuto un deciso passo in avanti con il loro pacchetto che ha garantito un vantaggio e si è visto soprattutto in queste ultime due gare. Questa è la situazione attuale, lo sappiamo, ma noi dobbiamo rimanere concentrati. Siamo consapevoli che non avremo più aggiornamenti in arrivo, né per quanto riguarda la vettura, né per quanto riguarda il motore, ma sappiamo che arriveranno piste più favorevoli a noi ed altre più favorevoli alla Ferrari. Sarà fondamentale estrarre il massimo dalla vettura ogni fine settimana per ottenere il maggior numero di punti. Dovremo avere gare pulite ed adottare la migliore strategia possibile e speriamo che questo sia sufficiente per combattere fino all’ultimo giro di Abu Dhabi”.

OMNISPORT