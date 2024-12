F1, McLaren: quanto frutta il Mondiale Costruttori. Alla Ferrari 131 milioni di dollari, la classifica dei premi

Facciamo i conti in tasca alle scuderie di F1: quanti soldi hanno portato a casa i team, quanto ha guadagnato la McLaren vincendo il Mondiale Costruttori e quanto nell'ordine Ferrari, Red Bull e Merrcedes. La classifica completa dei premi

McLaren campione, per tutti una ragione. La scuderia di Woking ha festeggiato la conquista del titolo costruttori che mancava dal lontano 1998, ai tempi di Schumacher in Ferrari quando per Ron Dennis correvano Mika Hakkinen e David Coulthard. Un successo importante anche per le casse a disposizione di Zack Brown e Andrea Stella. Maranello si consola con un notevole gruzzoletto non tanto distante dal tesoretto delle “papaya”. Al ribasso le quotazioni in soldoni della Red Bull mentre a chiudere la classifica dei premi alle scuderie c’è la Sauber che ha fatto davvero poco in termini di punti e non solo.

Costruttori: la McLaren torna campione e gongola

La McLaren è tornata campione del Mondiale Costruttori 2024, con 14 punti di vantaggio sulla Ferrari, e questo le porterà un bottino maggiore nella distribuzione del montepremi assegnato dalla F1, a seconda della classifica finale del campionato marche.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Era il 1998 quando Mika Hakkinen e David Coulthard, guidati da Ron Dennis, superarono di soli 23 punti la Ferrari di Michael Schumacher ed Eddie Irvine nel Mondiale di quella stagione, facendo anche doppietta col finlandese tra i piloti. Ad Abu Dhabi a riconquistare il titolo ci hanno pensato Norris e Piastri. E se il titolo costruttori è poco apprezzato fai tifosi, per i team è molto importante, dal momento che la distribuzione dei soldi del montepremi assegnato ogni anno dalla F1 a tutti i team dipende dalla loro posizione in classifica.

La McLaren vince e con 140 milioni si paga la stagione 2025, Ferrari quasi

La McLaren da campione prenderà qualcosa come 140 milioni di dollari. 27 milioni in più rispetto allo scorso anno, quando era arrivata quarta. Il che permetterà al team di Woking di coprire praticamente i costi della prossima tra produzione della nuova monoposto e i dipendenti. Infatti, il budget cap attualmente è fissato a 135 milioni, ma quella cifra non include gli stipendi dei piloti, l’ospitality e il marketing, quindi la McLaren potrà destinare soldi interessanti ad altre voci della squadra.

La Ferrari si “consola” con 131 milioni dalla delusione di aver solo sfiorato l’idea di tornare al successo tra le marche come non succede dal 2008. Scende invece sensibilmente la Red Bull a 122 (18 in meno rispetto al 2023 dominato da Verstappen e in parte da Perez). Nelle casse Mercedes entreranno circa 113 milioni.

La squadra di Fernando Alonso , l’Aston Martin, nonostante nessun podio rispetto al grande 2023 si è confermata al quinto posto, guadagnando circa 104 milioni. La lotta serrata per il sesto posto è stata vinta falla Alpine, soprattutto grazie a quel doppio podio incredibile di Interlagos e dagli altri punti conquistati nelle ultime gare da Gasly che hanno tenuto lontana la Haas. Languono un po’ le casse delle ultime scuderie, la Visa CashApp Racing Bulls, la Williams e fanalino di coda la Stake F1 Sauber.

La classifica dei premi costruttori 2024