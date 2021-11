F1, McLaren, Ricciardo: "La squadra è determinata e affamata"

11-11-2021 12:31

Archiviata la delusione nel Gran Premio messicano di domenica scorsa, Daniel Ricciardo vuole puntare alla zona punti nel prossimo Gran Premio del Brasile, 20° appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1.

Il passaggio a vuoto sul circuito dell’Hermanos Rodríguez ha avuto ripercussioni importanti sulla classifica costruttori, dove la scuderia di Woking è in lotta da inizio anno con la Ferrari per guadagnare il terzo posto alle spalle delle due superpotenze Mercedes e Red Bull.

La McLaren, ricordiamo, proprio alla luce di quanto accaduto in Messico, è scesa al quarto posto nel costruttori, alle spalle della Ferrari, ragion per cui entrambi i piloti saranno chiamati a spingere “full-gas” sull’acceleratore per tenere aperta la partita in vista degli appuntamenti finali di questa stagione.

“Non vedo l’ora di tornare a gareggiare in Brasile e di affrontare un altro fine settimana con Sprint Qualifying al sabato”, ha affermato l’australiano. “I week-end con gara breve ci hanno sempre sorriso quest’anno, ragion per cui voliamo ad Interlagos con uno spirito positivo. In Messico non abbiamo raccolto quanto speravamo e questo deve portarci a guardare avanti. Fortunatamente il “tris” di gare ci permette di tornare subito in pista”.

“A Città del Messico non sono riuscito a portare a casa dei punti”, ha aggiunto. “Senza l’inconveniente della partenza, però, il risultato sarebbe potuto essere molto diverso. La vettura ha mostrato un buon passo per tutto il week-end, ragion per cui arrivo in Brasile ben consapevole dei nostri obiettivi. La squadra è affamata e determinata. Andremo avanti così fino alla fine della stagione, poi faremo i conti”.

