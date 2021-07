F1, Mekies: “Nel 2022 ci saranno parecchie sorprese”

La stagione di “passaggio” è pronta al giro di boa. Domenica si correrà in Ugheria all’Hungaroring l’ennesiam sfida tra Verstappen e Hamilton, leader incontrastati della classifica piloti.

Gli occhi e i pensieri degli addetti ai lavori, oltre che su questo campionato del mondo, guardano a quello che riserverà il 2022. In una chiacchierata concessa ai microfoni di RaceFans.net, Laurent Mekies ha parlato proprio del regolamento tecnico che entrerà in vigore a partire dalla prossima stagione, precisando come tutte le modifiche aerodinamiche e meccaniche potrebbero riservare delle sorprese nelle zone di vertice della classifica.

Gerarchie tra piloti ribaltate, gare entusiasmanti, sorpassi, nuovi piloti nelle posizioni di vertice della classifica…questo è quello che si aspetta il Direttore Sportivo della Scuderia di Maranello.

“Penso che vedremo parecchie sorprese l’anno prossimo”, ha affermato il Manager transalpino. “Abbiamo il potenziale per vedere nelle posizioni di vertice della classifiche anche team che attualmente gareggiano nel centro gruppo. E’ un rischio, ma anche una grossa opportunità per tutti il nuovo regolamento tecnico.

“La prossima stagione cambierà il modo di far lavorare non solo l’aerodinamica della vettura, ma anche la meccanica stessa, aspetto che ovviamente farà una grande differenza nelle performance”, ha proseguito. “In più non va dimenticato che cambieremo formato di mescola. E’ un fattore che non va sottovalutato”.

OMNISPORT | 29-07-2021 13:21