F1, Mekies: “Se la Ferrari non sarà veloce da subito, la preparazione sarà inutile”

31-01-2022 10:45

Quella che sta per iniziare sarà una stagione davvero importante per la Ferrari. Dopo aver toccato il fondo nella stagione 2020, quella appena conclusa è stata un’annata tutto sommato abbastanza positiva. La Rossa ha centrato l’obiettivo di conquistare il terzo gradino del podio della classifica costruttori, ma rimane ancora lontana dalla lotta al vertice in mano a Red Bull e Mercedes.

A partire da quest’anno, ci saranno nuove monoposto e nuove gomme per il lancio del nuovo regolamento tecnico. Un cambiamento epocale e chi avrà interpretato al meglio le norme potrebbe avere un vantaggio considerevole, per questo la scuderia di Maranello torna in pista per dare battaglia e sperare di avere una macchina all’altezza delle aspettative.

Oltre alle novità tecniche c’è da considerare il budget cap, ovvero il tetto di spesa, di cui i team dovranno tener conto per la gestione delle risorse. Come tutti, Ferrari ha puntato la maggior parte degli investimenti sulla nuova vettura che esordirà nel Marzo 2022.

Ecco perchè la Rossa deve essere veloce fin da subito perchè se dovessero esserci difficoltà di natura tecnica, il citato tetto di spese obbligherà ogni scuderia a fare delle scelte diverse e riguardanti addirittura l’annata successiva.

Un concetto chiarito dal direttore sportivo della Rossa, Laurent Mekies, che in un’intervista a speedweek ha rivelato: “Sarà importante avere delle prestazioni all’altezza fin dall’inizio in modo da indirizzare gli investimenti legati allo sviluppo in una direzione precisa. Se ci dovessero essere delle difficoltà, allora la pianificazione potrebbe cambiare e quanto fatto precedentemente sarebbe inutile“, la precisazione di Mekies.

