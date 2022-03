F1, Mercedes: le sensazioni di Hamilton sulla nuova W13

03-03-2022 15:22

Sono solo le prime sessioni di test stagionali…ma qualcosa si inizia a capire e ad intravedere.

Come è normale che sia, i fari sono puntati oltre che sul neo campione del mondo, Max Verstappen, anche su Lewis Hamilton che deve cercare il riscatto dopo l’amarezza provata nell’ultimo Gp della stagione, che ha consegnato il titolo iridato proprio al pilota olandese.

Il pilota inglese è stato intervistato dai media in merito alle sue sensazioni dopo i test di Barcellona, sottolineando come il comportamento e il feeling con la nuova monoposto, non siano ancora al top. La scuderia campione del mondo non ha mostrato il livello di competitività che tutti quanti si aspettavano. Nonostante il best crono della tre giorni segnato con gomma C5, l’inglese non si è detto ancora soddisfatto.

“Non siamo dove vorremmo essere, ma le prime tre giornate di test sono state comunque interessanti”, ha affermato il sette volte Campione del Mondo della Mercedes. “Abbiamo dovuto affrontare e superare qualche ostacolo, non sono stati test particolarmente facili. Ovviamente avremmo voluto avere a disposizione un numero maggiore di giri, ma al momento va bene così. Per quanto riguarda la vettura, si guida in maniera molto diversa rispetto a quelle del passato e anche le gomme sono qualcosa di inedito. Stiamo cercando di capire tutti i dettagli e di farci trovare pronti per la prossima tre giorni in Bahrain”.

OMNISPORT