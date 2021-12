F1, Mercedes: Toto Wolff mastica ancora amaro

20-12-2021 10:09

E’ passata una settimana ma l’incubo di aver perso il monadiale piloti attanaglia ancora la mente di Toto Wolff. Comprensibile. Nemmeno il fatto positivo di aver vinto il mondiale costruttori riesce in parte a mitigare la delusione per aver perso quello piloti.

In casa Mercedes si fatica ad accettare quanto è emerso dall’ultimo round di Abu Dhabi: la vittoria tanto discussa dell’olandese della Red Bull, Max Verstappen, ha lasciato l’amaro in bocca al Team Principal della scuderia tedesca, tanto da non vedere la sua presenza (e quella di Lewis Hamilton) al Gala FIA, suscitando anche qualche malumore ai vertici della Federazione internazionale.

Wolff, in particolare, si è detto molto rammaricato: “Fa male quando lavori con tutto te stesso per un obiettivo e poi questo ti viene portato via. Ci vorrà molto tempo per mandar giù quanto è accaduto ad Abu Dhabi. E’ necessario confrontarci con la FIA per migliorare alcuni aspetti del regolamento ed evitare che certe situazioni si verifichino in futuro“, ha sottolineato il manager austriaco nelle sue più recenti esternazioni pubbliche.

Adesso tutto è rivolto al prossimo anno. Il 2022 sarà infatti una stagione speciale con nuove monoposto e questo sicuramente sarà ulteriore motivo di confronto tra team e Federazione internazionale anche per l’interpretazione che i tecnici sapranno dare alle nuove regole.

