F1, Mercedes: Verstappen per il dopo Hamilton, c'è la clausola

Max Verstappen futuro pilota della Mercedes, probabilmente in coppia con George Russell. Il team principal della Red Bull Christian Horner a F1-insider.com ha confermato che le Frecce d’Argento hanno messo il pilota olandese in cima alla loro lista in caso di addio di Lewis Hamilton al termine della stagione.

Il pilota anglocaraibico ha rinnovato per un solo anno e non è scontata una sua permanenza in F1 al termine del 2021. “Sono sicuro che se Lewis dovesse decidere di fermarsi, Max sarà naturalmente il pilota in cima alla lista della Mercedes. Hanno anche George Russell e altri piloti a loro disposizione”, le parole di Horner.

Il dirigente Red Bull ha spiegato che Verstappen può liberarsi grazie a una clausola legata alle prestazioni: “Non voglio entrare nei dettagli, ma più o meno dice che Max può competere per le vittorie e il campionato del mondo in base ai suoi meriti. Se può farlo, il suo contratto viene esteso, in caso contrario è libero di lasciare il team”.

“Come per tutte queste cose, non si tratta di forzare un pilota che non vuole essere lì – ha chiarito Horner -. Si tratta più di relazioni che non di contratti, e nella mia esperienza si tira fuori un contratto dal cassetto solo quando si ha un problema. Il rapporto con Max è molto forte. Lui crede nel progetto, in quello che stiamo facendo, e vede l’investimento che la Red Bull sta facendo”.

OMNISPORT | 17-02-2021 12:23