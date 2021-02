Ufficiale, Hamilton rinnova con la Mercedes: "Per vincere ancora"

La telenovela Hamilton–Mercedes è finita con un “sì”. Il sette volte campione del mondo ha accettato una piccola decurtazione dello stipendio, passando da 45 milioni di euro all’anno a ‘soli’ 40.

In giornata, è arrivata l’ufficialità della scuderia di Stoccarda: “Mercedes-AMG Petronas è lieto di annunciare che il team Campione del Mondo Costruttori in carica e il Campione del Mondo Piloti in carica continueranno insieme nel 2021. Mercedes ed Hamilton hanno raggiunto l’accordo per un nuovo contratto che vedrà una delle collaborazioni di maggior successo proseguire per la nona stagione consecutiva. Una parte significativa del nuovo accordo riguarda la condivisione dell’impegno verso una maggior inclusione nello sport motoristico alla quale Lewis e la Mercedes avevano dato inizio l’anno scorso, che avverrà nella forma di una fondazione comune che avrà la missione di supportare diversità ed inclusione in tutte le forme dello sport motoristico”.

Una gioia immensa per Hamilton, pronto a vincere ancora: “Sono impaziente di iniziare la mia nona stagione con i miei compagni di squadra della Mercedes. Abbiamo raggiunto risultati incredibili insieme e non vediamo l’ora di ripartire da qui per ottenerne di nuovi, continuando a crescere, sia dentro le piste che fuori. Sono ugualmente determinato a proseguire il cammino verso uno sport motoristico più inclusivo per le generazioni future e sono riconoscente alla Mercedes per il supporto fornito alla mia richiesta di porre l’accento su questa istanza. Sono orgoglioso di dire che perseguiremo questo obiettivo quest’anno con il lancio di una fondazione destinata alla pluralità ed all’inclusione. Sono motivato dalla possibilità di lavorare insieme e non vedo l ‘ora di tornare in pista a marzo”.

Anche Toto Wolff, direttore esecutivo della Mercedes, si è detto soddisfatto dell’accordo firmato: “Siamo sempre stati allineati con Lewis sul fatto che avremmo continuato – ha spiegato il manager viennese – ma l’anno piuttosto insolito che abbiamo avuto nel 2020 ci ha portato ad impiegare del tempo per concludere il processo”.

L’obiettivo è quello di continuare a scrivere la storia della Formula uno: “Insieme, abbiamo deciso di estendere il rapporto sportivo per un’altra stagione e di iniziare un progetto a lungo termine, per fare un passo ulteriore nel nostro impegno condiviso per una maggiore diversità all’interno del nostro sport. Il ruolino di risultati di Lewis si affianca ai migliori che il mondo dello sport abbia mai visto. Lui è un ambasciatore prezioso per il nostro marchio e per i nostri partner. La storia di Mercedes e Lewis nelle ultime otto stagioni è scritta nei libri di storia del nostro sport. Siamo affamati di poter competere e aggiungere altri capitoli ad essa”.

OMNISPORT | 08-02-2021 13:20