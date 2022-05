F1, Miami: Ferrari subito davanti nelle prime libere con Leclerc

06-05-2022 22:10

Nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Miami, sull’inedito circuito della Florida, è subito la Ferrari a essere davanti. Naturalmente è Charles Leclerc a piazzarsi davanti a tutti con 71 millesimi di vantaggio su un bravissimo George Russell e 179 sul campione del mondo della Red Bull Max Verstappen.

F1, Miami: Leclerc compie molti giri ed è velocissimo

Sono stati molti i giri compiuti da Leclerc, 26, e con le gomme soft è stato il migliore di tutti, anche rispetto alla seconda Red Bull, quella di Sergio Perez, quarto a 203 millesimi. La seconda Ferrari, quella di Carlos Sainz, non è andata oltre il sesto posto, preceduta anche dall’AlphaTauri di Pierre Gasly, lo spagnolo di Maranello è andato in testacoda fortunatamente senza conseguenze per la vettura.

F1, Miami: migliora Hamilton, Sainz in testacoda, Bottas a muro

Ottava l’altra Mercedes, quella di Lewis Hamilton, addirittura settima la Williams di Alexander Albon, nona la Haas di Kevin Magnussen, decima e undicesima le McLaren di Daniel Ricciardo e Lando Norris. In difficoltà le Alfa Romeo, in particolare con Valtteri Bottas che è finito contro il muro causando la sospensione della sessione con la bandiera rossa per qualche minuto.

F1, Miami: la classifica della prima sessione di libere

1. Charles Leclerc FERRARI 1’31″098

2. George Russell MERCEDES +0″071

3. Max Verstappen RED BULL +0″179

4. Sergio Perez RED BULL +0″203

5. Pierre Gasly ALPHATAURI-RED BULL +0″400

6. Carlos Sainz FERRARI +0″430

7. Alexander Albon WILLIAMS-MERCEDES +0″756

8. Lewis Hamilton MERCEDES +0″858

9. Kevin Magnussen HAAS-FERRARI +1″461

10. Daniel Ricciardo MCLAREN-MERCEDES +1″494

11. Lando Norris MCLAREN-MERCEDES +1″517

12. Fernando Alonso ALPINE-RENAULT +1″786

13. Zhou Guanyu ALFA ROMEO-FERRARI +1″922

14. Sebastian Vettel ASTON MARTIN-MERCEDES +1″926

15. Esteban Ocon ALPINE-RENAULT +2″319

16. Lance Stroll ASTON MARTIN-MERCEDES +2″478

17. Valtteri Bottas ALFA ROMEO-FERRARI +2″675

18. Yuki Tsunoda ALPHATAURI-RED BULL +2″945

19. Mick Schumacher HAAS-FERRARI +3″847

20. Nicholas Latifi WILLIAMS-MERCEDES +4″539

OMNISPORT