F1, Mick Schumacher rischia il licenziamento dalla Haas

10-06-2022 10:11

Problemi seri in F1 per Mick Schumacher, figlio del grande Michael e pilota della Haas, ma facente anche parte della S cuderia Ferrari, del quale è da quest’anno terzo pilota (significa che sarebbe chiamato a sostituire Leclerc o Sainz in caso di necessità).

Tutti hanno ancora negli occhi la monoposto di Schumi Jr. strappata in due alle Piscine nel corso del GP di Montecarlo, ma non è di certo l’unico grave errore del pilota tedesco, al suo secondo anno in F1 (anche a Jeddah c’è stato un errore grave da parte del pilota).

Nel box della Haas la tensione è alle stelle dopo il confronto faccia a faccia tra Schumacher e il team principali della Scuderia Gunther Steiner. Schumi sarebbe stato avvertito sulla necessità di non commettere più errori simili, che stanno mettendo la Scuderia in serie difficoltà finanziarie.

I soldi per le riparazioni stanno finendo e, come scrive oggi Tuttosport, anche nel caso si riesca a trovarne altri non ci sarebbe il tempo tecnico necessario per produrre altri pezzi.

Al suo secondo anno, Schumi sta facendo un passo indietro rispetto alla stagione 2021, che è stata molto positiva nonostante una macchina palesemente inferiore. In questa stagione invece, forse anche a causa del cambio di regolamento e di monoposto, Schumi è come se stesse ancora imparando e fosse ancora al suo primo anno, pagando quasi ogni weekend dal compagno di box Kevin Magnussen.

Al momento Schumi conserva il posto, ma questa situazione è l’anticamera del licenziamento. Se non vuole tornare in categorie minori, deve darsi una mossa.