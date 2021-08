F1, Minardi: “Calendario lungo unica strada per Liberty Media”

L’ex patron dell’omonima scuderia del circus è intervenuto ai microfoni di Pit-Talk, affermando che un calendario così lungo sarà un impegno non da poco. Ma al tempo stesso secondo Minardi, è l’unica soluzione per permettere a Liberty di recuperare il deficit economico dovuto al covid.

Secondo Minardi quest’anno bisognerà tirare le somme a fine mondiale, considerando il numero elevato di GP presenti nel calendario. Ecco le parole del Presidente di Formula Imola ai microfoni di Pit-Talk: “Io ho vissuto negli anni miei la crescita dei GP che passavano dai 15/16 ai 17/18 era già un bell’impegno e poi si provava anche tra una corsa e l’altra. Quella quota è tanta, è un lavoro organizzativo non facile che devono gestire il personale, le ferie, i recuperi. Vediamo di tirare le somme a fine 2021 visto che questo è il primo con cosi tante gare. La pandemia ha segnato negativamente i bilanci delle squadre, è importante quindi recuperare ricavi e fatturati ed è questa l’unica strada da parte di Liberty Media.”

Già quest’anno sarà il calendario più lungo di sempre nella storia della F1, anche se è da vedere se Liberty riuscirà a garantire ugualmente tutti i 22 GP. Le continue defezioni di diversi Paesi stanno mettendo in difficoltà Domenicali & CO, con il calendario che da qui alle prossime settimane potrebbe subire dei cambiamenti. Le difficoltà maggiori sul regolare svolgimento dei GP riguardano le corse extra-europee.

Per il prossimo anno sarà davvero una bella sfida per Liberty avere in calendario 25 GP. Con così tante corse c’è anche il rischio che parecchie scuderie vadano a sforare il budget-cap.

E dato che si parla sempre della riduzione dei costi in F1, beh un calendario così lungo ed intenso andrebbe rivisto prima di essere approvato. La F1 ha bisogno di più qualità e meno quantità allo stato attuale

OMNISPORT | 18-08-2021 09:54