F1 Mondiale 2020: ora c'è ottimismo e spunta un nuovo Gran Premio

Un po’ di sereno all’orizzonte per il mondo della Formula 1. Dopo le tante gare che sono venute e che hanno allontanato l’inizio del Mondiale 2020 a causa dell’emergenza coronavirus, ora si intravede qualche schiarita e la bozza del calendario di questa stagione comincia a delinearsi sempre più chiaramente con sempre in piedi l’ipotesi di un paio di gare sugli stessi circuiti, rigorosamente a porte chiuse. E ci potrebbe essere l’inserimento, o meglio il ritorno, di una gara in un tempio storico della F1, Hockenheim.

Mondiale 2020, la situazione

Dopo la lunga serie di cancellazioni dall’Australia, prima tappa della stagione 2020, fino al GP di Francia, il Mondiale di Formula 1 è sempre più certo che dovrebbe prendere il via il prossimo 3 luglio al Red Bull Ring con le prove libere del GP d’Austria. Sul tracciato Red Bull Ring, rigorosamente a porte chiuse, si diputerebbero due GP consecutivi, seguiti da altri due a Silverstone che ha già dato la sua disponibilità.

La novità Gp Germania

Ma il calendario è quanto mai provvisorio. Non solo in senso negativo dipendendo dall’evoluzione dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Liberty Media è a caccia di circuiti e paesi dove poter recuperare qualche gara. Uno dei tempi della F1, Hockenheim, sembra essere interessato a rientrare sin da subito nel circus. Il Gran Premio di Germania quest’anno non era in calendario a causa del mancato rinnovo tra Liberty Media e appunto la direzione del circuito tedesco che però potrebbe correre la palla al balzo e rientrare in extremis.

“Posso confermare che ne stiamo parlando – ha dichiarato l’AD di Hockenheim, Jorn Teske, a Motorsport.com – Eravamo in contatto coi colleghi della Formula 1 già da tempo, in realtà. Stiamo dialogando. Se fossimo in grado di soddisfare le richieste delle autorità, e se l’aspetto economico avesse senso, per noi si potrebbe fare anche senza fan”.

Gp Spagna, Barcellona vuole essere recuperata

Non solo Hockenheim. La F1 sta pian piano recuperando i pezzi. Anche il tracciato del Montmelò a Barcellona che avrebbe dovuto ospitare il Gran Premio di Spagna il 10 maggio, rinviato per il coronavirus che ha fortemente colpito il territorio spagnolo, chiede di essere recuperato in calendario anche durante l’estate di solito “scartata” per i tanti turisti che affollano gli alberghi di Barcellona. Ma se ci sarà la gara sarà anche qui verosimilmente a porte chiuse.

“Se serve, noi ci siamo – ha dichiarato a Motorsport.com il direttore generale del circuito catalano Joan Fontesere – Ci hanno chiesto se ci fosse una data non possibile per noi, ma noi abbiamo risposto di no. Qualunque week end va bene, siamo pronti anche con poco preavviso”.

Formula 1, Gp Ungheria: grande ottimismo

Dopo l’esordio in Austria e subito dopo in Gran Bretagna, la terza tappa del mondiale 2020 di Formula 1, che potrebbe essere già la quinta gara in calendario, dovrebbe disputarsi in Ungheria, il 2 agosto se non ci saranno cambiamenti di date. Da Budapest filtra grande ottimismo come confermato da Zsolt Gyulay, direttore esecutivo dell’Hungaroring ad Autosport: “Sia per noi che per il governo è molto importante organizzare il Gran Premio d’Ungheria“. Gyulay si dice addirittura speranzoso di poter tenere la gara a porte aperte dal momento che l’Ungheria è uno dei paesi con il tasso di contagio minore ma “siamo aperti ad ogni tipo di soluzione e pronti ad organizzare la gara”.

F1, Gp Olanda: si può fare

E siccome non c’è due senza tre anche l’Olanda potrebbe magicamente ricomparire, o meglio essere riconfermata in questa bozza sempre più concreta di Mondiale di F1 2020. Infatti nonostante il governo olandese abbia annullato ogni grande evento fino al 30 agosto, non è escluso che il Gran Premio d’Olanda alla fine si corra. Secondo quanto dichiarato dal capo del circuito di Zandvoort, Jan Lammers, infatti, ci sarebbe la disponibilità delle parti a trovare una collocazione a settembre, dopo l’embargo posto dal governo, se la situazione contagi nel paese lo permettesse.

“E’ più funzionale una gara senza spettatori o un rinvio al 2021? – si è chiesto Lammers – Al momento stiamo esplorando tutte le opzioni possibili e molto dipenderà dal governo e dal sentimento del pubblico verso la corsa”.

