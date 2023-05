F1: Montoya, “Ferrari, una grande sorpresa (in negativo)”

L’ex Williams e McLaren critico sulle prestazioni delle rosse dopo il GP di Miami

11-05-2023 13:25

“Una grande sorpresa (in negativo), soprattutto in termini di mancanza di ritmo”. Così Juan Pablo Montoya, pilota colombiano ex Williams e McLaren con 7 gran premi vinti, ha commentato a Motorsport.com la prestazione della Ferrari con particolare riferimento al GP di Miami. E la scuderia di Maranello è stata messa a confronto anche con chi ha saputo cambiare ritmo. “Hamilton ha faticato un po’ nella prima parte di gara – ha spiegato Montoya – ma poi è tornato abbastanza forte, anche rispetto ai piloti Ferrari”.

Fari puntati adesso sul prossimo Gran Premio a Imola. “Tutti stanno iniziando a portare aggiornamenti – ha sottolineato il pilota colombiano – ma la domanda è quanto sono grandi gli aggiornamenti e se saranno abbastanza importanti da fare davvero la differenza”.