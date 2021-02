F1, Newey: "Il nuovo regolamento? Occasione persa”

Come è ormai noto, dal 2022 la Formula Uno andrà incontro all’ennesimo stravolgimento regolamentare della propria storia recente.

Non a tutti però queste novità sembrano piacere, anzi. Uno di questi è proprio Adrian Newey, ingegnere britannico della Red Bull, secondo il quale, le nuove normative non garantiranno spettacolo e azione in pista, come dovrebbe essere.

“È un’occasione persa – ha dichiarato Newey, intervistato dal sito olandese Formule 1 – Penso solo che sia un peccato. Penso che se si escogitano regolamenti completamente nuovi, dovremmo assicurarci che siano giusti. E queste regole semplicemente non lo sono. Ma devo ammettere che ho ancora bisogno di trovare qualcosa per rendere queste regole eccitanti da un punto di vista personale”.

OMNISPORT | 08-02-2021 10:36