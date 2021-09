F1: niente GP di Germania anche nel 2022

L’ultimo Gran Premio di Germania di Formula 1 si è svolto nel 2019 a Hockenheim e ha visto la vittoria di Max Verstappen su Red Bull. L’edizione del 2020 si è svolta invece al Nurburgring con il nome di Gran Premio dell’Eifel, in quanto il programma originario avrebbe dovuto rispettare la tappa di Hockenheim, che aveva diritto alla denominazione classica dell’evento.

Però questo non è un ottimo momento per gli organizzatori tedeschi e infatti non ci sono stati i margini per far tornare la Formula 1 nella stagione attuale e la stessa cosa accadrà anche nel 2022. Ci aveva provato Stefano Domenicali, dando fiducia al circuito tedesco di Hockenheim, ma purtroppo gli organizzatori non si sentono pronti a livello economico per dare il via libera al gran premio.

È stato lo stesso manager italiano – presidente e amministratore delegato della F1 – ad annunciarlo alla Bild Sport, nel corso di un’intervista dove ha contestualmente confermato che il mondiale 2022 ripartirà dal Bahrain e che il prossimo calendario verrà diffuso nel giro di due settimane. Domenicali ha anche spiegato i piani futuri in merito agli appuntamenti iridati: “Vorrei mantenere il calendario di Formula 1 con 23 gare. Abbiamo richieste dall’Africa, sia dal Nord che dal Sud del continente, e in più intendiamo disputare una o due gare in estremo oriente, come in Corea del Sud. In più l’obiettivo è che le gare in Europa siano un terzo del totale e le altre sparse in giro per il mondo“, ha concluso il 56 enne di Imola.

OMNISPORT | 15-09-2021 12:52