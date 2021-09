F1, Norris: "A Zandvoort ho già vinto, ma la pista è cambiata parecchio”

Dopo quanto successo in Belgio durante il brevissimo GP farsa di Spa, è tempo di voltare pagina.

Proprio Lando Norris non ha vissuto momenti facili, visto il botto di sabato a Eau Rouge. Domani è già tempo di accendere i motori per preparare al meglio il Gran Premio d’Olanda sul tracciato di Zandvoort, luogo nel quale Norris ha già vinto in Formula 3.

“Dopo il deludente weekend del Belgio spero di dare spettacolo per i fan qui in Olanda – ha detto Lando. Zandvoort è un circuito fantastico, qui ho corso e vinto in passato, nel 2017 in Formula 3. La pista è cambiata parecchio da allora, ci sono diversi banking che potrebbero cambiare il modo di svolgere la gara. Dopo Spa sono tornato in Gran Bretagna per girare al simulatore così da essere pronto e partire con il piede giusto già da venerdì”.

