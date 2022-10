F1, Norris accusa Verstappen: "E' stato pericoloso"

08-10-2022 12:45

Il pilota della McLaren Lando Norris ha accusato Max Verstappen dopo l’incidente sfiorato in Q3 nelle qualifiche del Gp del Giappone: “Nessun rischio da parte mia, ma quello che ha fatto lui è stato pericoloso, ha cercato di difendersi contro di me. Sarebbe stato un grosso incidente se mi avesse preso”.

“Io non ho fatto nulla di sbagliato, lui sì: ha certamente condizionato il mio giro, avevamo scelto di giocarci le gomme nuove per il primo tentativo. Iniziarlo con le gomme sull’erba non è stato l’ideale. Magari sarei arrivato nono e non sarei salito molto più su, ma non è stato l’ideale”.