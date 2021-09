F1, Norris ad un passo dalla vittoria: "Sono molto scontento"

Che dispiacere per il pilota Mclaren Lando Norris, arrivato ad un passo dalla sua prima vittoria in F1. L’alfiere di Woking è rimasto in pista nonostante l’arrivo della pioggia a Sochi (andando contro i consigli degli ingegneri di pista), senza montare gomme da bagnato in quanto non si aspettava una forza d’acqua simile. Sfortunatamente per lui Lewis Hamilton invece lo ha fatto, la pioggia è diventata pesante e Lando è andato lungo perdendo molte posizioni e chiudendo solamente settimo.

Queste le sue parole a Sky Sport F1:

“Non saprei da dove cominciare – ha dichiarato il 21enne, ieri autore della pole position – ma sono comunque scontento, per non dire devastato. Avevamo deciso di rimanere fuori fino ad un cambiamento delle condizioni ed una volta avvenute il team mi ha richiamato ai box. Ho deciso di restare ugualmente fuori, pensando che fosse la mossa migliore. Non pensavo che la pioggia cambiasse molto d’intensità – ha ammesso Norris – ed infatti riuscivo a tenere comunque la macchina in pista, ad eccezione di qualche brivido. Credo di aver fatto tutto il possibile e, nonostante qualche errore, ero riuscito a stare ugualmente davanti a Lewis. Mi era stato detto che la pioggia non sarebbe peggiorata, ma in realtà è stato il contrario rispetto di quanto si aspettasse il team. La riprova è stata a due giri dalla fine – ha concluso il pilota della McLaren – quando non siamo stati determinati con le decisioni. Pensavamo di aver fatto la scelta giusta, ed invece abbiamo sbagliato. Rivaluteremo questa circostanza, in modo tale che non capiti più in futuro”.

OMNISPORT | 26-09-2021 16:47