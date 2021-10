F1, Norris confessa: "Che paura a Istanbul"

Lando Norris ha confessato di aver avuto paura in pista a Istanbul: il tracciato bagnato rendeva complicata la visibilità. “Nel giro di formazione e nelle prime tornate non riuscivo a vedere nulla. Ero abbastanza spaventato in realtà, era una sensazione molto brutta. Ma poi sono riuscito a gestire questa situazione e a controllare bene la macchina dopo che siamo partiti”, sono le parole riportate da Formulapassion.

“L’asfalto chiaramente non si era asciugato, anche perché le temperature erano basse. La pista non è mai stata completamente asciutta. Nel primo giro, poi, le vetture non alzavano semplicemente acqua, ma acqua mischiata a dell’olio presente sull’asfalto. Non so se sia possibile, a ogni modo è diventato tutto più sfocato e l’acqua entrava anche nella visiera”.

