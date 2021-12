F1, Norris: “È stata un’altra gara sfortunata”

13-12-2021 09:25

La gara di Abu Dhabi a Yas Marina ha visto trionfare Max Verstappen che è diventato il nuovo campione del mondo, dopo sette lunghi anni di egemonia Mercedes con Lewis Hamilton.

Oltre al duello tra i primi due della classe, l’ultimo Gp ha lasciato un pò l’amaro in bocca alla Mc Laren e a Lando Norris che non sono riusciti a classificarsi in terza posizione nel mondiale costruttori, finendo alle spalle di una Ferrari che, proprio a Yas Marina, ha salutato il 2021 con il podio di Carlos Sainz, fino all’anno scorso membro della famiglia di Woking.

Il risultato sotto la bandiera as cacchi parla di un settimo posto per il talento britannico nonostante l’ottima prestazione in qualifica, che lo aveva premiato con il terzo posto dalla griglia di partenza: “Penso che abbia fatto una buona gara, nel complesso – ha analizzato – ho perso un po’ alla partenza, posizionando la macchina erroneamente rispetto a dove avrei dovuto. Dopo di che, la gara stava andando molto bene, stavo tenendo il passo con la Ferrari, il ritmo era piuttosto forte, ma si è poi verificata una foratura che ci ha portato fuori dalla gara, perdendo punti e posizioni a causa di questo.

È stata solo sfortunata, ma la squadra ha fatto un grande lavoro oggi. Mi sento come se avessi guidato una gara solida, seppur, ripeto, ancora una volta sfortunata. Non c’è niente che avremmo potuto fare, ma penso che dovremmo comunque essere felici di come abbiamo concluso la stagione. Non siamo stati abbastanza veloci a volte, ma questo non è dovuto alla mancanza di sforzi. Grazie a tutta la squadra per tutto il loro duro lavoro. Sono stati incredibili per tutta la stagione. Abbiamo ancora un paio di giorni di test prima della pausa, ma presto sarà il momento di una meritato stop e di un reset prima del prossimo anno”.

