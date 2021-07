F1: Norris rivela un segreto su Sainz e la Ferrari

Il 2022 si sta consumando in Formula 1 anche nel duello tra Ferrari e McLaren, con il terzo posto nella classifica mondiale conteso tra le due scuderie eterne rivali anche nei passati decenni. Ma che oggi hanno tra i rispettivi portacolori due vecchi amici nonché ex compagni di squadra come Carlos Sainz e Lando Norris. Proprio quest’ultimo ha voluto inquadrare la situazione, parlando del rapporto con il collega.

“Mi conosce perfettamente, sa come guido e anche come ragioniamo in McLaren come team – ha spiegato Norris in un’intervista per l’edizione olandese di ‘Motorsport.com’ -. Poi ovviamente non sa tutto, visto che stiamo cercando di cambiare alcune cose. Credo però che lui voglia battere noi più di chiunque altro. E lo stesso vale per me, non c’è nessuno che mi faccia più piacere battere rispetto a Carlos”.

“Lui vuole battere la McLaren, noi vogliamo battere la Ferrari. Ma questo fa parte della sfida”, ha aggiunto Norris.

