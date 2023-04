F1, nuovo attacco a Mick Schumacher: "L'unico a sbattere, ridicolo"

Il team principal italiano rimette nel mirino il figlio d'arte nel suo libro

10-04-2023 12:48

Il team principal della Haas Gunther Steiner è tornato a lanciare frecciate contro Mick Schumacher, pilota sostituito al termine dello scorso anno per il più esperto Nico Hulkenberg.

Nel suo libro “Surviving to drive” il manager italiano si è scagliato contro il figlio d’arte, che spesso nel 2022 era stato protagonista di alcuni incidenti che erano costati molti danni alla scuderia americana.

Steiner ha fatto riferimento in particolare a quanto avvenuto durante le libere del Gp del Giappone, quando il pilota tedesco perse il controllo: ” È successo durante il f…o giro di rientro! Nell’in-lap! Era molto bagnato, ma nessun altro è riuscito a distruggere una macchina nel giro di rientro. Non posso avere a che fare con un pilota incapace di riportare la macchina integra ai box in un giro lento, è semplicemente ridicolo. Quante persone avrei potuto ingaggiare con 700 mila dollari?”, è lo stralcio del libro che non mancherà certo di far discutere.