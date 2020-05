F1: nuovo pilota Ferrari, il consiglio di Alonso. Due offerte per Vettel

La Ferrari deciderà nelle prossime settimane il pilota che affiancherà Charles Leclerc dal 2021. La scuderia di Maranello aspetta per giugno la risposta di Sebastian Vettel all’offerta inoltrata negli ultimi giorni: il pilota tedesco secondo indiscrezioni riportate da Sky avrebbe ricevuto due proposte da parte di Renault e McLaren, e starebbe attentamente valutando la sua situazione.

Per il futuro, si staglia sempre più il nome di Carlos Sainz per la Ferrari. A fargli da sponsor il connazionale Fernando Alonso: “Sainz sta svolgendo un ottimo lavoro in F1 e non solo a partire dalla scorsa stagione. Sin dal debutto in Toro Rosso ha dimostrato il suo valore. Al suo fianco ha sempre avuto avversari tosti, prima Verstappen e poi Hulkenberg, riuscendo a tenere loro testa. Sainz per la Spagna e per lo sport è un capitale da tenere stretto. Mi auguro che abbia un brillante futuro”, ha detto ad As il due volte campione del mondo.

Lo stesso 25enne iberico sembra ormai convinto che il grande salto sia maturo: “Attualmente la F1 è paralizzata, non si muove niente, ma confido nelle mie abilità come pilota. Credo di aver fatto un passo avanti molto importante l’anno scorso. Che sia su una McLaren, una Ferrari o una Mercedes, sono capace di fare cose buone. Mi fido delle mie qualità e posso fare bene”, ha detto a Marca.

Sainz, figlio del celebre rallysta, non esclude un futuro sulle orme di suo padre ma ora vuole solo la F1: “Ora sono troppo concentrato sulla F1 per poter dire che ci proverò in maniera professionale. Se faccio qualcosa voglio farlo bene e ora non ho quel tempo, ma quando finirò con la F1 avrò delle sfide”.

SPORTAL.IT | 11-05-2020 18:25