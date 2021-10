F1, Ocon ha un conto in sospeso con la Turchia

Esteban Ocon approccia al GP di Turchia molto deluso per quanto successo a Sochi, dove non è stato in grado di sfruttare il cambio repentino di condizioni atmosferiche, col pilota Alpine arrivato solamente 14° al traguardo.

Ora si vola in. Turchia, ad Istanbul, dove lo scorso anno ha esordito conquistando soltanto l’undicesimo posto alle spalle di Ricciardo, all’epoca suo compagno di squadra in Renault. Queste le sue parole:

“Mi piace l’Istanbul Park, è un circuito davvero fantastico – ha detto Ocon. Era la mia prima volta lo scorso anno, così come per molti piloti in griglia ed è stato all’altezza delle aspettative. Quando è stato annunciato anche per il 2021 ero contento, perché sento di avere un discorso in sospeso. Lo scorso anno il weekend fu molto interessante per diverse ragioni: la pista era riasfaltata ed era difficile trovare grip, poi quando ha iniziato a gommarsi è arrivata la pioggia sabato, erano le condizioni più complicate nelle quali abbia mai guidato”.

OMNISPORT | 05-10-2021 17:55